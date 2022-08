Beraterin, Unternehmerin, Model: So hoch ist das Vermögen von Ivanka Trump

Ivanka Trumps Ehemann Jared Kushner ist nicht nur Donalds Schwiegersohn, sondern auch sein ehemaliger Chefberater. Er wartet derzeit auf die Veröffentlichung seines Buches, in dem er seine Krebserkrankung im Jahr 2019 öffentlich macht. Das berichtete die New York Times unter Berufung auf einen Auszug aus Kushners Memoiren, die nach Angaben des Verlags Harper Collins Publishers am 23. August veröffentlicht werden sollen. Demnach soll die Krankheit früh erkannt worden sein, sie habe die Entfernung eines Teils seiner Schilddrüse erforderlich gemacht. Der heute 41 Jahre alte Unternehmer war während des Präsidentschaftswahlkampfs 2015/2016 Trumps leitender Wahlkampfmanager, später dann dessen Chefberater im Weißen Haus.