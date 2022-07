Sinn für Humor: Elon Musk kommentiert virale Oben-ohne-Fotos

Tech-Milliardär Elon Musk hat es zuetzt öfters in die Schlagzeilen geschafft. Ob es seine drei im vergangenen Jahr geborenen Kinder oder sein Übernahmestreit mit dem Kurzmitteilungsdienst Twitter war - Musk weiß mit den Berichten um seine Person umzugehen. Meist setzt er auf Humor - wie auch im aktuellen Fall.

Keine Irritation durch Paparazzi-Bilder

Musk, der vor wenigen Tagen auf einer Luxus-Yacht auf Mykonos gesichtet wurde, ging der Spaß nämlich selbst nicht aus, nachdem Bade-Fotos von ihm viral gingen - also sich rasant im Netz verbreiteten. Auf Twitter kommentierte er ein Paparazzibild, das ihn eingewickelt in ein Badetuch und mit Drink in der Hand zeigt, etwa mit. "Haha verdammt, ich hätte mein Shirt öfter ausziehen sollen. Freiheit für die Brustwarzen." Damit reagierte er direkt auf den Post eines Nutzers, der "diesen Mann verdammt nochmal gerne mit seinem Geld unterstützt". Auf einem weiteren von Musk geteilten Posting ist er im direkten Vergleich mit diversen Hunden zu sehen.