Oben ohne im Yacht-Urlaub: Vielfach-Papa Elon Musk zeigt seinen "Dadbod"

Nach den Schlagzeilen um eine weitere Vaterschaft gönnt sich Tesla-Gründer Elon Musk derzeit etwas Urlaub. Der Milliardär erholt sich aktuell auf einer Luxusyacht auf Mykonos - und wurde dabei von Paparazzi geknipst.

Neunfach-Vater Elon Musk zeigt seinen Dadbod

Ein shirtloser Elon Musk wurde am Sonntag auf einer Yacht an der Küste von Mykonos, Griechenland, dabei gesichtet, wie er sich die Sonne auf den nackigen Oberkörper scheinen ließ. Page Six veröffentlichte Fotos, die Musk oben ohne an Bord des Luxus-Bootes zeigen. Auf einem der Bilder gönnt sich der Unternehmer einen Drink, auf anderen Aufnahmen geht er mit seinen Freunden Ari Emanuel und Sarah Staudinger, die ebenfalls mit im Griechenland-Urlaub sind, baden.