Sind Tom Holland und Zendaya ein Paar? Bilder sprechen Bände

Der britische Schauspieler Tom Holland ("Spiderman") und seine US-Kollegin Zendaya sollen ein Paar sein. Gerüchte in diese Richtung kamen in der Vergangenheit immer wieder auf. Nun liegen US-Medien Fotos vor, die die beiden in inniger Pose zeigen. So veröffentlichte unter anderem das Promiportal Page Six Paparazzibilder, auf denen Holland und Zendaya einen mehr als vertrauten Eindruck machen.

Holland und Zendaya neues Hollywood-Traumpaar?

Holland und Zendaya haben sich bislang weder zu den Gerüchten, noch zu den neuen Fotos geäußert.

Übrigens: Über seine "Spiderman"-Rolle sagte Holland einmal, dass er so seine Probleme mit dem engen Anzug habe. "Das Kostüm ist ganz schön eng. Es spannt an den Fingern, unter den Armen und natürlich zwischen den Beinen", sagte er den Stuttgarter Nachrichten. Das Kostüm sehe zwar so perfekt aus, als könne man damit wirklich Spinnen-Netze abschießen.