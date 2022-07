Silvia Wollny gegen Stefan Mross: Mobbingvorwürfe in der heilen Schlagerwelt

Silvia Wollny, Patronin der Trash-TV-Megafamilie "Die Wollnys", wirft Schlagerstar Stefan Mross Mobbing vor. In einem auf Instagram veröffentlichten Videoclip verteidigt sie Tochter Estefania, die am Sonntag in Mross' Sendung auftreten soll.

Wird Estefania Wollny auftreten?

Mross mache "Jugendliche, die versuchen, sich etwas aufzubauen, lächerlich und mobbe sie, so Wolly. Und weiter: "Lieber Stefan, findest du das gut, einem Kind die Freunde zu nehmen, für das, was es erreicht hat?"

In einem zweiten Video ist die Szene zu sehen, auf die sich Wolly offenbar bezieht. Mross lacht dabei, während er Estefanias Auftritt ankündigt. Ob dieser nun stattfindet, ist unklar.