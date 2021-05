Cousine und Tante erschossen: Stefan Mross äußert sich zu Familientragödie

"Erinnerungen sind kleine Sterne, die tröstend in das Dunkel unserer Trauer leuchten", fügte Mross hinzu.

Mross' Mutter, die durch den mutmaßlichen Mord ihre Schwester und ihre Nichte verlor, hatte sich vergangene Woche im Gespräch mit Bild fassungslos über die schreckliche Tat gezeigt. Die Nachricht des Todes ihrer Familienmitglieder habe ihr Sohn Klaus überbracht.

"Wir sind alle unendlich traurig und am Boden zerstört", hatte die 80-Jährige erzählt. Sie habe an deren Todestag sogar noch mit ihrer Schwester telefoniert. "Wir hatten noch so lieb geredet. Ich sagte noch zu ihr: 'Pass auf dich auf'". Auch der Verlust ihrer Nichte ist schmerzvoll: "Meine Nichte war auch eine ganz Liebe. Wir waren immer eine gute Familie."