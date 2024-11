Wird Thomas Gottschalk heuer Florian Silbereisens Vorleser?

In diesem Jahr ist nach Senderangaben Thomas Gottschalk mit dabei, der mit seinem Buch "Ungefiltert" in den vergangenen Wochen Schlagzeilen machte.

Spekulationen über Helene Fischer

Die Ankündigung eines weiteren "Überraschungsgasts" ließ in den vergangenen Tagen schon Raum für Spekulationen über Helene Fischer, die vor Kurzem ihr Kinderliederalbum rausbrachte und bekanntlich früher mit Silbereisen liiert war.

Traditionell strahlt das Erste der ARD "Das Adventsfest" aus Suhl am Samstag vor dem ersten Advent aus - diesmal also am 30. November. Vergangenes Jahr schalteten am 2. Dezember etwa fünf Millionen Menschen ein. 2022 war die Show wegen der Fußball-WM einmalig am Freitagabend nach dem 1. Advent zu sehen.

Rolf Zuckowski feiert gleich mehrere Jubiläen

Die festliche Schlagershow gibt es seit 2004. Seit 2011 trägt die besinnliche Unterhaltungssendung, in der das sogenannte Friedenslicht aus Bethlehem weitergegeben wird, ihren jetzigen Namen. Florian Silbereisen erwartet 2024 neben Gottschalk Gäste wie Andrea Berg, DJ Ötzi, Ross Antony, Ella Endlich, Wincent Weiss, Andy Borg, Inka Bause, Semino Rossi und das Nürnberger Christkind. Außerdem feiere Rolf Zuckowski in der "Adventsfest"-Jubiläumsshow gleich mehrere Jubiläen, heißt es vom MDR.

Liest Gottschalk eine Weihnachtsgeschichte vor?

Der 74-jährige Gottschalk kommt als Vorleser infrage. Neben den zahlreichen Musikauftritten liest nämlich traditionell auch immer ein Promi eine Adventsgeschichte vor. In den vergangenen zehn Jahren waren dies Guido Maria Kretschmer (2023), Dieter Hallervorden (2022), Bülent Ceylan (2021), Uschi Glas (2020), Marianne Sägebrecht (2019), Michelle Hunziker (2018), Hannelore Elsner (2017), Mario Adorf (2016), Ruth Maria Kubitschek (2015) und Christiane Hörbiger (2014). Die Show ist eine Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag des MDR und des BR in Zusammenarbeit mit dem ORF.