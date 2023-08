Mit Baby-Bauch am Strand: Sienna Miller wieder schwanger - und das ist der Vater

Laut seinem IMDb-Profil spielte Green auch in einer Seifenoper "The Bold and the Beautiful" und in Justin Therouxs Apple TV+-Serie "The Mosquito Coast" mit. Neben der Schauspielerei hat Green auch eine erfolgreiche Modelkarriere hinter sich. Er ist ein bekanntes Gesicht des Luxusmodehauses Burberry. Green trat neben Cara Delevingne und Suki Waterhouse in mehreren Kampagnen für die Marke auf.