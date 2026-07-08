Sienna Millers Ebenbild: 14-jährige Tochter könnte ihr Zwilling sein

Erst vor Kurzem brachte Sienna Miller ihr drittes Kind zur Welt - ihr zweites mit ihrem aktuellen Partner, Schauspieler und Model Oli Green. Im Juni bestätigte dann ein Sprecher der Schauspielerin, dass sich das Paar verlobt hat. Nun gibt es abermals Grund zum Feiern: Am Dienstag wurde Millers älteste Tochter Marlowe 14 Jahre alt. Sienna Miller: So sieht Tochter Marlowe heute aus Marlowes Vater ist der englische Schauspieler Tom Sturridge. Das ehemalige Paar war von 2011 bis 2015 zusammen und kümmert sich weiterhin gemeinsam um seine Tochter.

Miller, die im Mai die Geburt ihres dritten Kindes bekannt gegeben hatte, feierte den Geburtstag der Teenagerin mit einem süßen Posting auf Instagram. Die 44-Jährige teilte eine Reihe an Fotos von Marlowe, die inzwischen schon richtig hochgewachsen ist. Auf dem Foto hält Marlowe die Geburtstagskerzen ihrer Torte hoch, während die Familie um den Tisch versammelt zu sein scheint. Sie wirkt schüchtern und dreht ihr Gesicht von der Kamera weg. Auf einem anderen Bild posiert die Tochter der britischen Schauspielerin, gekleidet in lässige Klamotten und mit einer dunklen Sonnenbrille, vor einem Hauseingang. Unter den Aufnahmen findet sich auch ein alter Schnappschuss von Marlowe als Baby und ihrer Mama Sienna. Fans feiern Ähnlichkeit mit Sienna Miller Fans sticht dabei vor allem Marlowes Ähnlichkeit mit Miller ins Auge. Im Kommentarbereich finden sich zahlreiche Vergleiche und Bemerkungen, die feststellen, dass die 14-Jährige inzwischen zum Ebenbild ihrer Mutter herangewachsen sei.