Kurz nach Geburt: Sienna Miller verlobt mit Oli Green

Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: eine Tochter, die im Dezember 2023 zur Welt kam. Im Mai 2026 wurde die Geburt ihres zweiten Kindes bekannt.

Im März erzählte die Britin, sich mit der Schwangerschaft sehr wohl zu fühlen. "Mit 29 ein Kind zu bekommen und dann mit 42 und jetzt mit 44 - das ist so viel einfacher. Man spürt diesen inneren Konflikt nicht mehr, sich zersplittert zu fühlen und ständig X, Y, Z tun zu wollen", sagte die Schauspielerin im Interview mit der Zeitschrift Glamour.

Sienna Miller hat außerdem einen Sohn mit dem Schauspieler Tom Sturridge, den 13-jährigen Marlow.