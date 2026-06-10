Kurz nach Geburt: Sienna Miller verlobt mit Oli Green
Es geht Schlag auf Schlag bei Sienna Miller: Erst vor wenigen Wochen brachte die Schauspielerin ihr drittes Kind zur Welt - ihr zweites mit ihrem aktuellen Partner, Schauspieler und Model Oli Green. Das Paar ist nun auch verlobt.
Sprecher bestätigt Verlobung von Sienna Miller
Ein Sprecher von Miller bestätigte die Verlobung gegenüber Vogue.
Miller und Green sind seit 2021 liiert. Anfang 2022 wurden die beiden erstmals gemeinsam bei einem Date in New York City gesehen. Kennengelernt haben sie sich auf der Halloween-Party eines gemeinsamen Freundes, wie Miller einmal gegenüber Vogue verriet. Nach einem ersten Kuss sei sie zunächst zögerlich gewesen. "Ich dachte: Das ist doch absurd. Daraus wird doch nichts", sagte sie. "Aber dann hat er sich wirklich Mühe gegeben, mich zu einem Drink zu überreden."
Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: eine Tochter, die im Dezember 2023 zur Welt kam. Im Mai 2026 wurde die Geburt ihres zweiten Kindes bekannt.
Im März erzählte die Britin, sich mit der Schwangerschaft sehr wohl zu fühlen. "Mit 29 ein Kind zu bekommen und dann mit 42 und jetzt mit 44 - das ist so viel einfacher. Man spürt diesen inneren Konflikt nicht mehr, sich zersplittert zu fühlen und ständig X, Y, Z tun zu wollen", sagte die Schauspielerin im Interview mit der Zeitschrift Glamour.
Sienna Miller hat außerdem einen Sohn mit dem Schauspieler Tom Sturridge, den 13-jährigen Marlow.
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