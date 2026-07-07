Erster Auftritt seit 2 Jahren: Altersdiskriminierende Kommentare über Adeles neuen Look
Superstar Adele ist zwei Jahre nach ihrer angekündigten Auszeit wieder in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Die britische Sängerin wurde am Sonntag beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone bei Northampton, England, gesichtet.
Adele: Seltener Preis von Großbritannien in Silverstone
Von Glamour nicht die Spur. Um die „Hello“-Interpretin zu erkennen, musste man schon zweimal hinsehen. Adele trug ein T-Shirt, das dem britischen Rennfahrer Lando Norris Tribut zollte. Dazu kombinierte die Sängerin eine übergroße Sonnenbrille und eine Halskette mit dem Wort „Mummy“ - wohl eine Anspielung auf ihren 13-jährigen Sohn Angelo, den sie mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki hat.
In einem Interview mit McLaren-Chef Zak Brown erzählte sie im Vorfeld der Veranstaltung, dass Angelo sich für den Rennsport interessiere. „Mein Sohn ist total begeistert vom Kartfahren und so“, erzählte sie in dem Gespräch, in dem auch die McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri zu Gast waren. „Er hat mich vor ein paar Jahren einfach mal danach gefragt, und ich meinte nur: ‚Okay.‘“ Sie selbst brauchte etwas, um sich auf die Formel 1 einzulassen.
„Aber genau wie bei Kindern, die ein Interesse haben, muss man sich darauf einlassen. Noch wichtiger ist aber, dass man selbst daran interessiert ist“, erzählte Adele aus ihrer Perspektive als Mutter.
Diskussionen um „verändertes“ Aussehen
Adele lebt hauptsächlich in Los Angeles, Kalifornien. Während ihrer Auszeit soll sie sich auf ihre Wurzeln in Tottenham besinnen und tief in die Welt moderner Musik eintauchen. „Sie erinnert sich an ihre eigene Jugend, um etwas zu schreiben, von dem sie hofft, dass es den Leuten gefällt“, erzählte ein Insider diese Woche der Daily Mail.
Ihre Rückkehr nach England sorgte für Aufmerksamkeit.
Im Netz wurde über Adeles Auftritt nach längerer Auszeit vom Rampenlicht viel diskutiert.
Doch statt ihre Rückkehr zu feiern, konzentrierten sich viele Social-Media-Nutzer auf ihr Aussehen - womit sie eine Welle altersdiskriminierender Kritik im Internet auslösten.
Viele Fans sind der Meinung, sie sehe „völlig anders“ aus als zuvor. Ein Kritiker schrieb: „Sie ist plötzlich um 20 Jahre gealtert, wie es oft bei strengen Diäten der Fall ist.“ Andere verteidigen die Natürlichkeit der Musikerin. „Adele altert mit Würde, sie hat sich nicht das Gesicht mit Botox vollspritzen lassen und ihre Falten und Gesichtsausdrücke behalten“, schreibt etwa ein User.
Adele über verletzende Kommentare
Adele hatte nach ihrer intensiven Konzertserie im Jahr 2024 eine längere Auszeit angekündigt, um sich eine Pause vom Rampenlicht zu gönnen. Damals sagte sie: „Ich brauche [...] eine längere Pause und möchte erst einmal andere kreative Dinge machen. Wissen Sie, ich singe zu Hause überhaupt nicht. Ist das nicht seltsam?“ Seitdem hat sie keine neuen Musikprojekte angedeutet.
Die jüngsten Kommentare über ihr Aussehen dürften Adele missfallen. Die Sängerin, die in der Vergangenheit erheblich abgenommen hatte, hatte sich 2021 schon einmal kritisch dazu geäußert, von der Öffentlichkeit beurteilt zu werden.
„Mein Körper wurde während meiner gesamten Karriere objektiviert. Nicht erst jetzt“, sagte sie damals in einem Vogue-Interview in Anspielung auf Kommentare über ihren Gewichtsverlust. „Ich verstehe, warum es ein Schock ist. Ich verstehe, warum insbesondere einige Frauen verletzt waren. Optisch repräsentierte ich viele Frauen. Aber ich bin immer noch dieselbe Person.“
„Und das Schlimmste an der ganzen Sache war, dass die brutalsten Gespräche über meinen Körper von anderen Frauen geführt wurden“, fuhr sie fort. „Ich war verdammt enttäuscht davon. Das hat mich sehr verletzt.“
In einem weiteren Interview mit Giles Hattersley für die britische Vogue sagte Adele, dass sie „ziemlich süchtig“ nach Sport geworden sei und an Tagen mit starker Angst zwei- oder dreimal trainiere.
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