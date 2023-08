Siegeszug von "Spiderman": Wie Maguire, Garfield & Tom Holland zu der Action-Figur wurde

Im August 1962 tauchte Spiderman erstmals in den Comics seines Schöpfers Stan Lee ( 2018) auf und trat seinen Siegeszug rund um die Welt an. Ganz frĂŒh wurde er auf der Leinwand von Nicholas Hammond (73) verkörpert. Denn 1977 kam die Serie "The Amazing Spiderman" heraus, wurde aber nach zwei Staffeln wieder abgesetzt.

Tobey Maguire war eigentlich kein "Spiderman"-Fan

Kommerziellen Erfolg feierte dann die "Spiderman"-Trilogie (2002- 2007) mit Tobey Maguire (48) in der Hauptrolle. Als er auf Promo-Tour fĂŒr den ersten Film war, gab er zu, dass er noch nie einen Comic ĂŒber den Superhelden gelesen habe und dies auch in Zukunft nicht vorhabe. Ob er sich bis zum heutigen Tag daran gehalten hat, ist nicht ĂŒberliefert. Maguires Weg war von Kindheit an vorgezeichnet, denn schon frĂŒh stand er fĂŒr Werbung vor der Kamera. In der Highschool wollte er eigentlich Koch werden, bekam aber von seiner Mama 100 US-Dollar angeboten, wenn er stattdessen einen Schauspielkurs belege. Er ging auf diesen Deal ein.

➀ Lesen Sie hier mehr: Ausgeplaudert: Warum Herzogin Meghan ihren Verlobungsring nicht mehr trĂ€gt