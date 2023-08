Britney Spears äußert traurige und besorgniserregende Worte zur Trennung

"Aber ehrlich gesagt konnte ich den Schmerz nicht mehr ertragen!!!", fügte sie hinzu. "Auf eine Art telepathische Weise habe ich so viele Nachrichten von Freunden erhalten, die mein Herz zum Schmelzen brachten, und ich danke euch!!!", fuhr die Sängerin fort. "Ich habe schon viel zu lange stark gespielt und mein Instagram mag perfekt erscheinen, aber es ist weit von der Realität entfernt und ich denke, das wissen wir alle!!!", gestand sie außerdem. "Ich würde gerne meine Gefühle und Tränen darüber zeigen, wie ich mich wirklich fühle", so Britney. Aber: "Ich musste meine Schwächen immer verbergen!!!"

Eine Therapie scheint sie aber abzulehnen in dieser schwierigen Zeit. "Wenn ich nicht der starke Soldat meines Vaters wäre, würde ich an Orte geschickt werden, um mich von Ärzten behandeln zu lassen!!!", teilte die Musikerin ihren Fans mit. Aber was sie am meisten gebraucht hätte, sei ihre Familie. Man sollte bedingungslos geliebt werden und "nicht unter Bedingungen."

Spears beendete den Beitrag mit der Aussage, dass sie "so stark wie möglich sein und mein Bestes geben wird."