Sido: Seine Ex-Frauen wohnen nun zusammen

Das nennt man eine ungewöhnliche Wohngemeinschaft: Sido s Ex-Frau Charlotte Würdig wohnt nun mit Georgina Stumpf zusammen – die Sidos Ex-Freundin ist. Genauer: Stumpf ist zu Würdig in ihr Haus in Berlin gezogen, wo sie mit den beiden Söhnen, die sie mit dem Rapper hat, wohnt.

"Wie bei Pippi Langstrumpf 2.0."

Model und Influencerin Georgina Stumpf war mit Sido von 2022 bis 2024 liiert, im November kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Als es jedoch zur Trennung des Paares kam, stand Stumpf mitsamt Baby ohne Wohnmöglichkeit dar. Freundin Charlotte Würdig bat ihr deshalb an, zu ihr zu ziehen.

"Georgina und ich haben uns kennengelernt, als sie mit Paul zusammenkam. Wir verbrachten Zeit zusammen, waren auch gemeinsam im Urlaub mit Kind und Kegel", erinnert sich Würdig im Bild-Interview. "Als die Beziehung der beiden auseinanderging und Georgina erst einmal nicht wusste, wo oben und unten ist, war für mich klar, dass ich natürlich weiterhelfe und nicht die Tür zumache – sondern sie erst recht öffne."

Im Berliner Haus wohnen neben den beiden Solo-Mamas und den drei Kindern auch vier Hunde und eine Katze. "Ein wenig wie bei Pippi Langstrumpf 2.0", lacht die Moderatorin im Interview. Die WG funktioniere gut, versichert sie: "Wir sind schon eine etwas andere Patchworkfamilie. Meine beiden Jungs und ich wachsen jetzt quasi mit einem kleinen 'Schwesterchen' auf." Natürlich würde man nicht rund um die Uhr aufeinanderkleben, so die 46-Jährige. "Georgina ist viel bei mir, wir essen zusammen, reden über alles. Wie in einer Wohngemeinschaft oder – wie ich immer scherzhaft sage – in einer Ehe ohne Sex."