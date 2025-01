Hat Meghan bereits ein Scheidungsbuch über Harry geschrieben?

"Wenn das auch nur ansatzweise stimmt, wäre sie angesprochen worden und nicht umgekehrt", wird eine zweite – unbekannte – Quelle von Vanity Fair zitiert. Mehr noch: "Sie sind so heiß aufeinander", was wohl bedeuten soll, dass Harry und Meghan nach wie vor sehr verliebt ineinander seien und Scheidungsgerüchte nur von Klatschblättern erfunden werden.

Meghans Netflix-Serie verschoben

Solch ein Scheidungsbuch mag es zwar nicht geben, Meghan arbeitet aber trotzdem fleißig daran, als eigenständige Person und nicht nur als Ehefrau von Harry angesehen zu werden. So drehte sie für Netfix die Doku-Serie "With Love, Meghan", in der die Herzogin als perfekte Gastgeberin inszeniert wird. Die Serie hätte am 15. Jänner erscheinen sollen, wurde aufgrund der Brände in Los Angeles jedoch auf den 4. März verschoben.

Man darf gespannt sein, ob Meghan mit Gastgeber-Tipps die Herzen der Amerikaner zurück erobern kann – denn seit einiger Zeit scheint Hollywood die Nase voll zu haben vom roylen Ehepaar.