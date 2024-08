Shiloh streicht Pitts Namen: Es ist nicht seine Freundin, die dem Filmstar jetzt Trost spendet

Eine Tochter der Schauspieler Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60) hat den Nachnamen ihres Vaters offiziell abgelegt. An ihrem 18. Geburtstag Ende Mai hatte Shiloh Nouvel Jolie-Pitt ein Gesuch bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht, um den Nachnamen "Pitt" aus ihrem Namen zu entfernen.

Der Schauspieler macht derzeit zusammen mit seiner Ehefrau Amal Clooney Urlaub am Comer See in Italien.

Augenzeugen erzählten gegenüber dem Promiportal Page Six, sie hätten gesehen, wie Pitt mit einem Privatjet in Mailand ankam – und dass der "Fight Club"-Star einem Fan am Flughafen Linate erzählt habe, dass er "zum Comer See unterwegs sei, um Clooney und seine Frau Amal zu besuchen".

Der Insider fügte hinzu, dass der Star alleine ohne Freundin Ines de Ramon unterwegs war und dass der 60-jährige Pitt "einen beigen Fischerhut, eine Pilotenbrille, eine dunkelblaue Freizeitjacke sowie blaue Jeans und Turnschuhe trug".