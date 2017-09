Shiloh Pitt: Die Tochter hat das Gesicht vom Papa

Ein Spross des Jolie-Pitt-Clans zieht derzeit die Aufmerksamkeit auf sich: Shiloh Pitt. Über den strahlenden Auftritt von Angelina Jolie mit einem Teil Rasselbande hat der KURIER bereits berichtet – auf dem internationalen Film-Festival in Toronto zeigte sich der Hollywood-Star nun schließlich doch noch mit allen Kindern am roten Teppich.

Foto: APA/AFP/VALERIE MACON Gemeinsam mit der Crew des Films "Der weite Weg der Hoffnung", den Angelina Jolie produzierte und bei dem sie Regie führte, präsentierten sich alle Kids brav lächelnd. Dabei plauderten in den vergangenen Jahren zahlreiche ehemalige Kindermädchen und Hausangestellte der Stars aus, dass Jolie und Pitt ihren Kindern so einiges durchgehen lassen.

Foto: APA/AFP/VALERIE MACON Trotz braven Posens stand ein Spross im Mittelpunkt des Interesses der Fans: Die 11-jährige Shiloh sieht wie eine kleine Kopie ihres Vater aus.

Foto: AP/Nathan Denette Das Mädchen zeigt sich in der Öffentlichkeit nie in Röcken oder Kleidern, sondern stets in Hosen: Auf dem Festival erinnerte auch ihre Frisur stark an jene blonde Mähne, die den Kopf ihres Vaters in den 90ern zierte.

Foto: /Sebastian Derungs Nachdem Angelina Jolie und Brad Pitt die Kinder Maddox, Pax und Zahara adoptiert hatten, kam Shiloh als erstes leibliches Kind des Paares am 27. Mai 2006 in Namibia auf die Welt. Das Magazin People zahlte dem Paar damals 4,1 Millionen US-Dollar für die Exklusivrechte an den ersten Fotos des Babys.

Kids der Stars: Im Schatten der Eltern