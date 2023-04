Shawn Mendes & Camila Cabello: Ein Jahr nach Trennung wiedervereint

Shawn Mendes und Camila Cabello wurden am Freitag, etwas mehr als ein Jahr nach ihrer Trennung, gemeinsam beim Coachella-Festival gesichtet. Die beiden Musiker wurden gemeinsamen Feiern auf dem Musikfest gefilmt. Der Clip wurde auf Twitter geteilt und lässt Fan-Herzen höher schlagen.

Shawn Mendes und Camila Cabello feiern zusammen

In dem kurzen Video sagt Cabello etwas zu Mendes, der einen Drink in der Hand hält. In einem anderen Clip hielt das ehemalige Paar seine Plastikbecher hoch, während es mit Freunden feierte. Ob sie rein freundschaftlich unterwegs waren, oder ob sie sich als Liebespaar wieder annähern, ist nicht bekannt. Böses Blut scheint zwischen ihnen jedenfalls keines zu herrschen.