Shawn Mendes: Macht er nun einen "sexuellen" Rückzieher?

Vor einigen wenigen Wochen sorgte Popstar Shawn Mendes mit seinem neuen Song "The Mountain" für Schlagzeilen, da er darin seine Sexualität zum Thema macht – einmal mehr, denn seit Beginn der Karriere des heute 26-Jährigen gibt es Spekulationen um Mendes' sexuelle Orientierung. Ist er hetero- oder homosexuell? Bisexuell?

Bei einem Konzert sagte er, dass er Sexualität als eine "wunderschöne, komplexe Sache" empfinde und es schwer sei, sie in Schubladen zu packen. Er sei aktuell dabei, seine Sexualität – und das Leben – zu entdecken. "Die Wahrheit über mein Leben und meine Sexualität ist, dass ich einfach versuche, diese beiden Dinge hinzubekommen und sie zu verstehen, wie jeder andere auch." Dieses Statement hat die Gerüchteküche natürlich erneut angeheizt.

"Verwirrt" und "verletzt"

Aufgrund der Veröffentlichung seines neuen Albums "Shawn", das persönlicher und ehrlicher sein soll als seine Vorgänger, war der Sänger zu Gast im Podcast Apple Music's Zane Lowe. Dort war natürlich unter anderem auch seine Sexualität Thema – und sein Song "The Mountain", in dem es heißt: "Du kannst sagen, ich mag Mädchen oder Jungen / Was auch immer du willst."

Als er das Lied geschrieben habe, sei er aufgrund der öffentlichen Wahrnehmung über ihn "verwirrt" und "verletzt" gewesen, gibt er im Gespräch an. "Menschen, wir sind ziemlich zerbrechlich. Wenn Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Menschen ihre Meinung darüber, für wen sie dich halten und warum sie dich für so halten, auf dich projizieren … Das menschliche Gehirn ist zerbrechlich." Es habe Zeiten gegeben, da hätte sich Mendes über die Meinung der anderen gedacht, dass diese vielleicht zutreffe. Richtig sei. "Es ist traurig, weil ich an den kleinen Shawn denke, den 15-, 16-jährigen Shawn, der nur versucht, sein Bestes zu geben und keine Ahnung hat", erinnert er sich.