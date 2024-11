Einbruch auf Schloss Windsor, während William und Kate geschlafen haben sollen

Einbruch auf königlichem Areal: Laut einem Bericht der britischen Zeitung The Sun verschafften sich im Oktober zwei maskierte Männer Zugang zum Gelände von Schloss Windsor, während Prinz William , Prinzessin Kate und ihre drei Kinder im nahegelegenen Adelaide Cottage geschlafen haben sollen. König Charles III. und Königin Camilla befanden sich dem Bericht zufolge zu dieser Zeit nicht in Windsor.

Täter entkamen "Sie müssen schon vor dem Einbruch gewusst haben, dass die Fahrzeuge dort gelagert waren, und wann der beste Zeitpunkt war, um zu entkommen, ohne erwischt zu werden", zitierte die Sun eine namentlich nicht genannte Quelle. "Es gibt Alarmanlagen auf Schloss Windsor, aber das erste Mal, dass jemand von einem Einbruch erfuhr, war, als sie durch die Sicherheitsbarriere am Ausgang Shaw Farm Gate krachten. Die Barriere musste ersetzt werden, da sie so stark beschädigt war." Williams und Kates sogenanntes Adelaide Cottage, in dem sie seit dem Sommer 2022 leben, ist nur wenige Minuten entfernt. Das zerstörte Tor biete für sie den nächstgelegenen Ausgang. "Es war ein Sonntagabend in einer Schulwoche, also waren die jungen Prinzen und Prinzessinnen wahrscheinlich im Adelaide Cottage zu Bett gegangen, gleich um die Ecke, aber immer noch auf dem Gelände", so ein Insider.

Ein Sprecher der Thames Valley Police bestätigte den Vorfall und erklärte: "Am Sonntag, dem 13. Oktober, gegen 23:45 Uhr ging bei uns eine Meldung über einen Einbruch auf einem Anwesen im Bereich des Crown Estate nahe der A308 in Windsor ein. Die Täter erbeuteten einen schwarzen Isuzu-Pickup und ein rotes Quad und setzten ihre Flucht in Richtung Old Windsor/Datchet fort." Bisher wurden keine Verdächtigen festgenommen, die Ermittlungen dauern an.