Adelsexperte: Prinzessin Kate verstieß in Video mit kleinem Detail gegen das Protokoll

In einer aktualisierten Fassung seines Buches "King Charles, New King, New Court" erklärt laut der Zeitung Mirror: "Die Prinzessin wurde von einem Kameramann der BBC Studios gefilmt. Das gleiche Team, das auch die Krönung und die Beerdigung der verstorbenen Königin filmte." Eine für sie verfasste Rede habe es aber nicht gegeben: "Es waren ihre eigenen Worte", so Hardman. "Auch das vom Palast herausgegebene offizielle Statement verstieß gegen das Protokoll. Es wurde nicht 'Ihrer Königlichen Hoheit, Prinzessin von Wales' zugeschrieben, sondern 'Catherine, Prinzessin von Wales' - was für die meisten Menschen eine Kleinigkeit ist, aber in einer Institution, die an eine korrekte Vorgehensweise gebunden ist, eine bemerkenswerte Sache."

Hinter William liegt "das schwierigste Jahr meines Lebens"

Erstmals seit dem Ende ihrer Chemotherapie hatte sich Kate nun am Sonntag bei einem wichtigen royalen Ereignis in der Öffentlichkeit gezeigt. Die Frau des Thronfolgers Prinz William nahm an dem Gedenken für die Gefallenen der beiden Weltkriege und anderer Konflikte teil. Der ebenfalls an Krebs erkrankte König Charles leitete den National Service of Remembrance am zentralen Kriegerdenkmal Cenotaph im Londoner Regierungsviertel.

Kate hatte sich bereits am Abend zuvor bei einem Festakt der Royal British Legion in der Royal Albert Hall an der Seite Williams gezeigt. Der Prince of Wales hatte erst vor wenigen Tagen erstmals seine Gefühle aus den vergangenen zwölf Monaten offenbart, in denen erst sein Vater und dann seine Frau mit Krebs diagnostiziert worden waren. "Es war wahrscheinlich das schwierigste Jahr meines Lebens", sagte er.

Kate hatte sich während ihrer Erkrankung nach anfänglichem Schweigen mehrmals mit sehr persönlichen Botschaften an die Öffentlichkeit gewandt. Zuletzt hatte sie im September mit einem aufwendig produzierten Video, das sie mit William und ihren Kindern beim Spazierengehen zeigte, den Abschluss ihrer Chemotherapie verkündet. Sie kündigte auch eine schrittweise Rückkehr zu öffentlichen Aufgaben an.