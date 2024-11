Prinzessin Kate verreist mit morbidem Gegenstand im Gepäck

Der britische Prinz William befindet sich derzeit in Südafrika, wo am Mittwoch der von ihm ins Leben gerufene Earthshot Prize vergeben wird. Der Thronfolger fühlt sich in besonderem Maße mit dem afrikanischen Kontinent verbunden. "Afrika hat immer einen besonderen Platz in meinem Herzen eingenommen", sagte der Sohn von König Charles III. im Vorfeld seines Trips.

Die morbide Regelung hat einen traurigen Ursprung: Als der damalige König George VI. im Jahr 1952 starb, befand sich seine Tochter, die verstorbene Königin Elizabeth II. , auf Reisen in Kenia. Nach der Landung zurück in Großbritannien musste sie zunächst im Flugzeug verweilen, bis man ihr Trauerkleidung brachte, und sie der Situation angemessen gekleidet ankommen und der wartenden Presse entgegentreten konnte. Um dies künftig zu vermeiden, reisen Royals seitdem angeblich immer auf einen Trauerfall vorbereitet - mit schwarzem Outfit im Koffer.

Trauerkleidung kommt während Williams Aufenthalt in Südafrika hoffentlich nicht zum Einsatz. Im Gegenteil: In Afrika habe er als Teenager Trost nach dem Tod seiner Mutter Prinzessin Diana gefunden, später seiner heutigen Ehefrau Kate einen Heiratsantrag gemacht und letztlich in Namibia 2018 die Inspiration für den Umweltpreis gefunden, sagte William. Mit dem Earthshot Prize werden seit 2021 jährlich Projekte ausgezeichnet, die sich in den fünf Kategorien Naturschutz, Wiederbelebung der Meere, Luftsauberkeit, Müllvermeidung und Klimaschutz hervortun. Verbunden ist die Auszeichnung mit einem Preisgeld in Höhe von einer Million britischen Pfund (knapp 1,2 Mio. Euro) pro Kategorie.

Die fünf Preisträger werden am Mittwoch in der südafrikanischen Metropole Kapstadt verkündet, nachdem ihre Vorgänger in den Vorjahren in London, Boston und Singapur gekürt worden waren. Im Laufe der Woche sollen Wahrzeichen der Stadt wie der weltberühmte Tafelberg grün beleuchtet werden.