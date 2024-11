Königin Margrethe verteidigt ihre Eltern gegen herbe Vorwürfe

Die abgedankte dänische Königin Margrethe II. hat ihre Vorfahren gegen den in einem Buch erhobenen Vorwurf verteidigt, Adolf Hitler wohlgesinnter gegenübergestanden zu haben als bislang angenommen.

Das Verhältnis zwischen dem dänischen Königshaus und Hitlerdeutschland in den 1930er Jahren werde in dem Buch aus ihrer Sicht sensationeller dargestellt, als es letztlich gewesen sei, sagt die Mutter des regierenden Königs Frederik X. in einem Interview mit der Zeitung Kristeligt Dagblad, einem ihrer ersten seit ihrer Abdankung Anfang dieses Jahres.