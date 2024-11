Williams & Kates große Entscheidung über ihre Kinder, die "viele überraschte"

William hatte bei einem Besuch in Südafrika kürzlich auch ein besonderes Erinnerungsstück an zu Hause getragen. Auf Fotos war zu erkennen, das er ein Freundschaftsarmbändchen mit dem Schriftzug "Papa" am Handgelenk hatte. Seine Tochter Prinzessin Charlotte habe es gemacht, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.

Die Familie, die in Windsor, westlich von London lebt, wohnt nicht im königlichen Windsor Castle selbst, sondern in Adelaide Cottage auf dem Gelände des Schlosses - also eher in einem Haus als in einem Palast.

Ende August 2022 war bekannt geworden, dass William und Kate mit ihrer Familie nach Windsor ziehen und die Kinder dort auch zur Schule schicken. Am Tag, als ihre Urgroßmutter Queen Elizabeth II. starb, hatten Charlotte, Prinz George und Prinz Louis ihren ersten Tag an ihrer neuen Schule.

Adelsexeperte: Umzug ins bescheidenere Adelaide Cottage sorgte für Staunen

"Ich glaube, sie haben viele Leute überrascht, als sie dorthin gezogen sind", sagte der Adelsexperte Duncan Larcombe dem OK-Magazin. "Es gibt viele andere Orte, an die sie hätten ziehen können, aber Adelaide Cottage passt zu ihrem Wunsch, als normale Familie zu leben, in der es keine Bediensteten gibt und sie keine 30 Zimmer haben. William möchte seine Kinder viel lieber um sich haben und sie in dem Zimmer, neben dem er selbst schläft, wissen." Die Royal-Expertin Katie Nicholl untermauert den Wunsch der Royals nach Intimität: "Sie sind dort sehr, sehr glücklich. In der Lage zu sein, mitten im Windsor Home Park zu leben, wo sie nicht beobachtet werden können und in völliger Privatsphäre kommen und gehen können, macht die neuen bescheideneren Verhältnisse lohnenswert", erklärte sie im OK!-Gespräch. "Es gibt nicht viel Platz, aber Adelaide Cottage bietet alles, was man braucht."

Hintergrund für den Umzug der Familie war Berichten zufolge, dass William und Kate ihren Kindern mehr Bewegungsfreiheit und Privatsphäre gönnen möchten. Ihr früherer Wohnort, der Kensington-Palast im Herzen Londons, war dafür nur mäßig geeignet.