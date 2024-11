Camilla stellt nach Atemwegsinfektion in Sachen Rauchen eine Sache richtig

Großbritanniens Königin Camilla nimmt nach ihrer Atemwegsinfektion wieder Termine wahr. Am Dienstag kehrte sie zu ihren öffentlichen Aufgaben zurück und nahm sogleich an einem Empfang anlässlich der Literaturauszeichnung Booker Prize teil.

Camilla hörte schon vor 20 Jahren mit dem Rauchen auf

"Penny lässt grüßen", habe Mortimer der Königin gesagt. Als diese sich laut Mirror daraufhin erkundigte, wie es ihrer Bekannten gehe, habe die Schauspielerin ("Lars und die Frauen", "Paddington in Peru") lachend entgegnet: "Oh, sie raucht immer noch. So viel wie eh und je." Camilla habe nachgfragt: "Oh, sie raucht immer noch Kippen?" Mortimer drehte den Spieß dann um: "Sie haben mit den Kippen aufgehört?", worauf die Königin entgegen ihrem Ruf klarstelle: "Oh ja, vor 20 Jahren." Dafür gab es für Camilla Lob von ihrer Gesprächspartnerin: "Gut gemacht."

Dass man Camilla nachsagt, sie lebe ausschweifend, stimme nicht, erklärte ihr Sohn Tom Parker Bowles kürzlich in einem Interview mit der Zeitung Times. "Oh, wissen Sie, dass sie den Ruf hat, Gin zu trinken und zu rauchen? Sie hat noch nie in ihrem Leben ein Glas Gin getrunken. Sie raucht nicht", so Parker Bowles. Seine Mutter trinke kaum. "Ich habe sie noch nie sehr beschwipst gesehen."