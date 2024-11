Prinz William gratuliert Charles mit förmlicher Anrede und lässigem Foto zum 76er

Der britische Monarch Charles III. feiert am Donnerstag (14. November) seinen 76. Geburtstag.

Sein älterer Sohn Prinz William und dessen Frau Kate gratulierten mit einem Post auf X (vormals Twitter). "Wir wünschen Seiner Majestät dem König alles Gute zum Geburtstag!", schrieben sie recht förmlich zu einem Foto, das einen mit Sonnenbrille lässig anmutenden Charles zeigt. Entstanden ist das Bild während der Reise des Königs nach Samoa in diesem Jahr.

Zum Vergleich: Zum Vatertag hatte sich William mit persönlicheren Worten an Charles gewandt. "Schönen Vatertag, Pa", hatte er im Juni geschrieben. Dazu postete er ein Bild von sich als kleiner Junge beim Ballspiel mit seinem Vater. Die Nachricht war mit "W" signiert. In Großbritannien wird der Vatertag jedes Jahr am dritten Sonntag im Juni gefeiert.

Offizielle Geburtstagsfeierlichkeiten im Juni

Der Geburtstag des britischen Monarchen wird traditionell im Juni gefeiert, wenn das Wetter besser ist. Charles III. ist seit dem Tod seiner Mutter Elizabeth II. im September 2022 Oberhaupt der Briten und Britinnen.

Hinter Charles liegt das wohl schwierigste Jahr seines Lebens: Sowohl bei ihm als auch bei Schwiegertochter Kate war Krebs diagnostiziert worden. Kate veröffentlichte vor etwa zwei Monaten ein Video und gab bekannt, ihre Chemotherapie beendet zu haben. Um welche Krebserkrankung es sich handelte, machten die Royals nicht publik.