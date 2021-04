Sharon Stone verheimlichte aus Angst vor Eltern Abtreibung

In ihren Memoiren "The Beauty of Living Twice", die vergangene Woche erschienen sind, thematisiert Hollywoodstar Sharon Stone zahlreiche Schicksalsschläge - wie ihren 2001 erlittenen Schlaganfall und dessen Folgen.

Sharon Stone verheimlichte Abtreibung

Was bisher wohl nur wenige wussten: Die Schauspielerin hat nicht nur mehrere Fehlgeburten erlitten, im Alter von 18 Jahren unterzog sich Stone zudem einer Abtreibung, die sie aus Angst vor der Reaktion ihrer Eltern vor diesen geheim hielt.

"Ich blieb in meinem Zimmer und blutete tagelang," schreibt die Schauspielerin über das traumatische Erlebnis in einer von der britischen Sun veröffentlichten Textpassage.

Sie sei damals schwanger von ihrem "ersten ernsthaften Freund" gewesen. Stone, die in der ländlichen Gegend in Pennsylvania heranwuchs, sei zu dieser Zeit sexuell noch sehr unerfahren gewesen. Da sie aufgrund ihres Alters in ihrem Bundesstaat nicht abtreiben durfte, habe der Vater des Kindes sie damals nach Ohio fahren müssen.

Nach dem Eingriff habe sie sich in ihrem Zimmer verschanzt. Sie sei "zu ängstlich gewesen, um jemandem davon zu erzählen". Die blutigen Bettlaken und Kleider habe sie verbrannt, bevor sie zur Schule ging.