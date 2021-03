Hollywoodstar Sharon Stone enthüllt in Memoiren Schicksalsschläge

Den Blick hat Schauspielerin Sharon Stone (63) fest in die Kamera gerichtet, wenn sie ihre Beine übereinanderschlägt, und für den Bruchteil einer Sekunde den Blick auf ihren unbedeckten Intimbereich freigibt – und damit einen Skandal sondergleichen auslöst. In ihren Memoiren "The Beauty of Living Twice", die morgen, Dienstag, erscheinen, klagt sie nun an, dass ihr diese "Basic-Instinct"-Szene ganz anders verkauft wurde.

Man würde nichts sehen, hätte man ihr gesagt. Als ihr dieser Ausschnitt in einem Vorführraum dann zum ersten Mal gezeigt wurde, stand sie auf, gab Regisseur Paul Verhoeven eine Ohrfeige und rief ihren Anwalt an. Letztendlich entschied sie sich aber doch dafür, nicht zu klagen. "Weil es für den Film und die Figur richtig war und weil ich es schließlich gemacht habe", so Stone.