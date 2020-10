Sharon Stone: "Männer und Frauen sind nicht auf der gleichen Höhe"

Der Grund: Diese würden Frauen in einigen wesentlichen Punkten hinterherhinken. "Ich habe einfach das Gefühl, wenn es um die emotionale Reife in Beziehungen geht, sind Männer und Frauen scheinbar nicht auf der gleichen Höhe", sagte die Schauspielerin. "Es gibt gewisse Missverständnisse über Macht und darüber, was es bedeutet, männlich, mächtig und wichtig zu sein." Ihren drei Adoptivsöhnen bringe sie bei, dass jene Ansichten nicht richtig sind.

Die Sache mit dem Dating habe sie jedenfalls abgeschlossen. Vielmehr genieße sie ihre Zeit alleine, mit ihren Kindern oder Freunden. Der "Basic Instinct"-Star hat zwei Ehen hinter sich - mit dem TV-Produzenten Michael Greenburg (1984-1987) und dem Zeitungsverleger Phil Bronstein (1998-2004).