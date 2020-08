"Wählt keinen Mörder!": Sharon Stone bangt um das Leben ihrer Schwester

US-Schauspielerin Sharon Stone (62) hat von dramatischen Coronafällen in ihrer Familie berichtet. Ihre Schwester und deren Mann seien nach einer Infektion mit dem Virus schwer krank und befänden sich in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Montana, sagte sie in einem Onlinevideo. Stone übte zugleich scharfe Kritik an den dortigen Zuständen: Tests gebe es nur für Menschen, die schon Symptome hätten.