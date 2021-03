Sharon Stone: Chirurg vergrößerte ohne Zustimmung ihre Brüste

"Basic Instinct"-Star Sharon Stone erwartete nach einer Operation ein böses Erwachen. Als sie sich nach der Entfernung von Tumoren einer Brustrekonstruktion unterzog, vergrößerte der behandelnde Chirurg ihre Brüste ohne ihre Zustimmung.

Sie sei aufgewacht und habe festgestellt, dass "er meinen Körper ohne mein Wissen verändert hat", schreibt Stone in ihren Memoiren "The Beauty Of Living Twice", die Ende März erscheinen.

Sharon Stone über unfreiwillige Brustvergrößerung

In der New York Times wurde nun ein Vorabdruck veröffentlicht, in dem die Schauspielerin über den Vorfall berichtet. 2001 musste sich Stone jener Operation unterziehen, um gutartige Tumore in ihrer Brust entnehmen zu lassen.