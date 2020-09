Foto mit Seltenheitswert: Sharon Stone zeigt ihre drei Söhne

Ein paar Mal durften ihre Kinder sie zu Events begleiten. Aus den sozialen Medien hält Schauspielerin Sharon Stone ihr Privatleben und damit auch ihre drei Söhne Laird (15), Roan (20) und Quinn (14) aber weitgehend raus. Nun hat die 62-Jährige eine Ausnahme gemacht und einen seltenen Schnappschuss von sich und ihrem Nachwuchs auf Instagram gepostet.

"Alles Gute zum Tag des Sohnes. Ich liebe euch so sehr", schreibt der Hollywoodstar. In Amerika wird der "Tag des Sohnes" am 28. September zelebriert. (Anm.: In Österreich wird am 11. August der "Tag der Söhne" gefeiert). Dazu teilte Stone ein Foto, welches am 13. Geburtstag ihres Sohnes Laird geschossen wurde. Der Teenager ist inzwischen 15 Jahre alt.