Sharon Stone trauert um plötzlich verstorbenen Bruder

Stone hat schon viel erlebt: Ihre Erfahrungen als Schauspielerin, ihr Aktivismus und ihr Engagement im Kampf gegen Aids sind ein Teil des bewegten Lebens, auf das sie zurückblickt. Da war aber auch noch ihr Schlaganfall vor 20 Jahren, der ihr beinahe das Leben gekostet hat. Dieser Schicksalsschlag sei es gewesen, der sie zum Schreiben ihrer Memoiren ("The Beauty of Living Twice") bewegt habe, sagte sie einmal in einer Rede.