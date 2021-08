Sharon Stone trauert um elf Monate alten Neffen

Stone feierte vor rund 30 Jahren im Erotikthriller "Basic Instinct" (1992) ihren Durchbruch. Der Film sorgte mit freizügigen Sexszenen für Furore, Stone erlangte als Femme fatale über Nacht Weltruhm. Ihre Leistung im Film "Casino" von Martin Scorsese brachte der Charakterdarstellerin schließlich eine Oscar-Nomination ein. Stone trat auch in mehreren Serien ("The Practice", "The New Pope", "Ratched") auf.

Stone war bisher zwei Mal verheiratet, mit dem TV-Produzenten Michael Greenburg (1984-1987) und dem Zeitungsverleger Phil Bronstein (1998-2004). Sie hat drei Adoptivsöhne. 2019 sorgte ihr Profil auf einer Dating-App für Diskussionen. Es wurde sogar zeitweise gesperrt, weil mehrere Nutzer es für einen Fake hielten.