Sharon Stone (66) soll 25-jährigen Rapper daten

Hat "Basic Instinct"-Star Sharon Stone etwa etwas mit einem Rapper, der halb so alt ist wie sie? Page Six zufolge soll die 66-Jährige heiße Dating-Gerüchte angeheizt haben, als sie mit Musiker RMR (25) bei einem gemeinsamen Rendevouz in Los Angeles gesichtet wurde.

Sharon Stone: Heiße Club-Nacht mit RMR

Vergangene Woche sollen die Leinwand-Ikone und der Rapper im angesagten Club "Delilah and The Highlight Room" miteinander abgehangen sein und zu Hip-Hop-Musik getanzt haben. "Sie hat definitiv einen heißen Sommer", behauptet ein Insider über die vermeintliche Romanze der dreifachen Mutter. Stone und RMR sollen mit dem von Drake protegierten Musik-Künstler PartyNextDoor abgehangen sein. "Sie haben geknutscht und Flaschen geleert", berichtet ein angeblicher Augenzeuge über den feuchtfröhlichen gemeinsamen Abend des ungleichen Gespanns. Auch Rihannas Ex Chris Brown soll mit von der illustren Party-Partie gewesen sein.