Shannen Doherty über Streit mit Jennie Garth: "Sie hatte es auf mich abgesehen"

"Sie nannte es 'Pants Down Day' (zu Deutsch: Hosen-runter-Tag), an dem sie einigen Crewmitgliedern die Hosen herunterzog", erinnerte sich Doherty. "Und einige von ihnen waren ziemlich genervt davon."

Während sie sich mit ihrem ehemaligen Co-Star Brian Austin Green in ihrem "Let's Be Clear"-Podcast unterhielt, erinnerte sich Doherty auch an eine Auseinandersetzung mit ihrer früheren "Beverly Hills, 90210"-Kollegin Jennie Garth , und daran, wie es einmal schlimm zwischen ihnen krachte.

"Und sie trug immer Herren-Boxershorts von Calvin Klein unter ihrer Kleidung. Daher dachte ich nicht, dass es eine so große Sache sei. Und so habe ich 'Skirt Up Day' gemacht und oh mein Gott, sie hat die Fassung verloren und ich war einfach nicht in der Stimmung, nachzugeben", fuhr Doherty fort, die damals Garths Unterwäsche freilegte.

Es kam zum Streit zwischen den beiden Schauspielerinnen.

Brian Austin Green – der in der Serie David Silver spielte – erinnerte sich an den Kampf zwischen Doherty und Garth und sagte, dass er und ihr Co-Star Ian Ziering sofort eingegriffen hatten. "Ich erinnere mich an einen Punkt, als es vor der Tür einen Streit gab und Ian und ich dort waren", sagte er. "Und so waren wir die beiden, die sozusagen mittendrin eingegriffen haben, um eine Eskalation zu verhindern."

Der 50-Jährige fügte später hinzu, dass es zwischen den Darstellerinnen – darunter auch Tori Spelling und Gabrielle Carteris – immer wieder zu Spannungen gekommen sei, was er als "keine Situation, die man einfach mitansehen kann" bezeichnete. "Ich erinnere mich, dass es für euch alle sehr hart und wettbewerbsintensiv wurde", sagte er zu Doherty über die angespannte Stimmung am Set der Kult-Serie.