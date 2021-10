Shannen Doherty gibt Gesundheits-Update: Muss niemandem etwas beweisen

Die Serienfiguren Brenda Walsh und Dylan McKay waren für eine ganze Teenager-Generation in den 1990er-Jahren das absolute Traumpaar. Die dunkelhaarige Brenda (Shannen Doherty) und der lässig-coole Dylan (Luke Perry) durchlebten in "Beverly Hills, 90210" alle Höhen und Tiefen. Doherty wurde am 12. April 50 Jahre alt - aber ihr Leben hat eine traurige Wendung genommen. 2015 teilte die Schauspielerin mit, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Seitdem kämpft sie gegen die Krankheit an - explizit öffentlich, um auch um anderen Betroffenen Mut zu machen. Sie veröffentlicht Bilder, die sie mit rasiertem Kopf zeigen, dazu regelmäßig Neuigkeiten darüber, wie es ihr im Kampf gegen die Krankheit geht.

Offener Umgang mit der Diagnose

In der TV-Sendung "Good Morning America" gab Doherty nun einen Einblick in ihr Privatleben und verriet, wie es ihr aktuell geht. Demnach sei sie damit beschäftigt, ihr Leben zu leben - ganz so als wäre sie nicht mit dem Kampf gegen die Krankheit beschäftigt, so die Schauspielerin. Sie verwehre sich dagegen, sich verhalten zu müssen, als wäre sie im Sterben. Sie habe auch keine Liste an Dingen, die sie noch erleben möchte, "nur um zu beweisen, dass sie über ihrer Diagnose stehe".

Gemeinsam mit ihrem dritten Ehemann, dem Produzent Kurt Iswarienko, lebt Doherty inzwischen in Malibu. Iswarienko steht im Kampf gegen den Krebs auch immer fest an ihrer Seite. Natürlich denke sie über den Tod nach, aber sie sei noch nicht bereit dafür, sagte Doherty kürzlich im Elle-Interview. "Ich habe noch viel Leben in mir."