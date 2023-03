Shakira über hartes Jahr nach Trennung: "Musste viel Mist ertragen"

Im vergangenen Sommer wurde bekannt, dass sich Shakira und Gerard Pique trennen. Die Sängerin hat in vergangenen Interviews angedeutet, dass ein Seitensprung des ehemaligen Profi-Kickers der Grund für das Liebes-Aus war. Tatsächlich zeigte sich Pique nur kurz nach der Trennung mit einer Neuen. Inzwischen haben sich die beiden auch offiziell zu ihrer Beziehung bekannt.

Shakira über Trennung und neuen Song

In der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" sprach die Musikerin jetzt einmal mehr über die schwierige Zeit, die hinter ihr liegt. Die Arbeit an ihrer Musik habe ihr geholfen, die Veränderungen in ihrem Leben zu verarbeiten. "Ich hatte ein sehr hartes Jahr nach meiner Trennung, und das Schreiben dieses Songs war so wichtig für mich", teilte Shakira in der Show mit.