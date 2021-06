Es funkte am Set: "Sex/Life"-Stars sind im echten Leben ein Paar

Die neue Netflix-Serie Sex/Life erfreut sich seit dem Start am 25. Juni schon jetzt großer Beliebtheit. Die romantische Dramaserie schildert das Leben von Billie Connelly, gespielt von Sarah Shahi. Diese ist verheiratet, Hausfrau und Mutter in einem Vorort von Connecticut. Früher führte sie ein unabhängiges Leben in New York, doch das hat sich seit der Hochzeit mit Cooper (Mike Vogel) geändert. Conelly ist als Mama und Ehefrau vielbeschäftigt. Dennoch fragt sie sich, wie ihr Leben wohl verlaufen wäre, wenn sie mit ihrem Ex-Freund Brad (Adam Demos) zusammengeblieben wäre. Die Trennung von ihm hat sie bis heute nicht ganz überwunden. Doch umso mehr sie an Brad zurückdenkt und beginnt, von der damals sehr sexuellen Beziehung zu fantasieren, die sie einst mit ihm hatte, desto mehr stellt Billie ihr Dasein infrage.

"Sex/Life-Stars" im echten Leben ein Paar

Am Set ging es heiß her: Die beiden Hauptdarsteller Sarah Shahi und Adam Demos drehten einige heiße Szenen zusammen. Bei so viel Intimität kamen die beiden einander auch privat rasch näher. Sie begannen, sich auch im echten Leben zu verabreden und sind seitem miteinander happy. Auf Instagram teilen die beiden Serien-Stars schon länger gemeinsame Schnappschüsse. Im März bestätigte Shahi die Beziehung, als sie ein Kuschel-Foto mit Demos teilte und dazuschrieb: "Meiner, für immer."

"Wir wurden gut gecastet, drücken wir es so aus", scherzte Shahi nun gegenüber ET Canada im Rahmen der Promo für "Sex/Life".