"Sexiest Man Alive": Chris Evans ist jetzt Mamas ganzer Stolz

„Meine Mutter wird so glücklich sein. Sie ist stolz auf alles, was ich mache, aber das ist etwas, womit sie wirklich angeben kann“, so Evans augenzwinkernd im Interview. Angeblich war Mama Evans aber gar nicht überrascht, dass ihrem Sohn der Titel verliehen wurde.

Chris Evans bekam aber auch die Gelegenheit über seine erfolgreiche Schauspielkarriere zu sprechen. „Der schönste Aspekt meiner Karriere ist im Moment, dass ich mich sicher genug fühle, um den Fuß vom Gas zu nehmen. Ich habe das Gefühl, ein bisschen mehr Freiheit zu haben, um mir eine Auszeit von der Branche zu nehmen und trotzdem Projekte zu finden, die meinen kreativen Appetit befriedigen, wenn ich zurückkomme.“

Wobei, langweilig wird ihm nicht, denn für den Familien-Weihnachts-Actionfilm „Red One“ steht er gemeinsam mit Dwayne Johnson vor der Kamera. Der Film soll im Dezember 2023 auf Amazon Prime Video starten.

Und obwohl Evans sein Privatleben gerne bedeckt hält, schaut es danach aus, als ob er noch zu haben wäre. In einem Interview mit dem Lifestyle-Magazin Shondaland, meinte er, dass er noch auf der Suche nach der Partnerin fürs Leben sei.

„Jemanden, mit dem man zusammenleben möchte.“ Von Juli 2016 bis März 2018 führe er eine On-off-Beziehung mit seiner Schauspielkollegin Jenny Slate (40), im Sommer 2020 gab es Liebesgerüchte rund um „Mamma Mia! Here We Go Again“-Schauspielerin Lily James (33).