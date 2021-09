"Sex and the City"-Star Willie Garson: Todesursache bekannt gegeben

Der US-Schauspieler Willie Garson - bekannt als Stanford aus "Sex and the City" - ist tot. Garson starb am Dienstag, den 21. September, im Alter von 57 Jahren, wie zahlreiche US-Medien unter Berufung auf den US-Sender HBO sowie Garsons Familie berichteten. Garson war vielen am besten aus der Serie "Sex and the City" als Carries bester Freund Stanford bekannt.

Willie Garsons Familie bittet um Spenden für den guten Zweck

Nun wurde die Todesursache bekannt gegeben. Laut seinem Nachruf starb der Schauspieler an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Seine letzten Momente habe er in seinem Haus in Los Angeles verbracht. "Anstelle von Blumen bittet die Familie darum, dass alle Spenden, die in seinem Namen getätigt werden, an die Alliance for Children’s Rights gehen", zitiert Us Weekly aus dem Nachruf. Die Organisation, die Adoptionen in L.A. County ermöglicht, war Garson sehr am Herzen gelegen.