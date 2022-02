Eine Serie über Familie Ochsenknecht fast ohne Tabus: "Das Schlafzimmer ist die Grenze"

Weniger gut sieht es im Liebesleben von Jimi Blue aus. Er war ja vor einiger Zeit in den Schlagzeilen, da sich seine Freundin Yeliz Koc (28) und er kurz vor der Geburt des gemeinsamen Babys trennten. Yeliz schoss daraufhin scharf gegen ihren Ex, sowie gegen die ganze Familie Ochsenknecht. In der Serie hat Jimi Blue jetzt die Chance, sich zur Wehr zu setzen und wird das auch tun. "Es wird ein Teil davon sein, wie ich mich dazu äußere wie ich mich in der Situation gefühlt habe.

Außerdem steht gleich in der ersten Folge die Steuerfahndung vor dem Gartentor und platzt in Nataschas Geburtstagsfeier. Der Grund: Jimi Blue wird Steuerflucht vorgeworfen. Wie das ausgeht, wollte er noch nicht verraten.