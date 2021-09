Familie Ochsenknecht bekommt eine eigene Reality-Show

In letzter Zeit waren die Ochsenknechts eher in den Schlagzeilen aufgrund der Trennung von Jimi Blue und Yeliz Koc, die ja gerade ein gemeinsames Kind erwartet. Yeliz schoss da schon ganz schön scharf gegen ihren Ex, der sich nun auch zur Wehr setzen könnte.

Denn bei Sky gibt es die Reality-Show "Die Ochsenknechts", wo die Glamour-Familie Einblicke in ihr Leben gibt. In der Aussendung heißt es, dass Jimie Blue der Geburt seines ersten Kindes entgegenfiebert und "bei allem dabei sein möchte - Gefühlschaos vorprogrammiert".

Cheyenne Ochsenknecht wohnt ja mit Freund Nino und Baby Mavie auf einem Bauernhof in Graz und zeigt, wie Stallarbeit und Laufstege zusammenpassen.

Mit dabei sind natürlich auch Mama Natascha und Wilson Gonzalez, der seine Schauspielkarriere vorantreibt.

Ab 2022 gibt es sechs Episoden auf Sky.