Seltsame Äußerung: Grimes' Mutter schimpft mit Elon Musk auf Twitter

Noch keine drei Wochen ist der kleine X Æ A-12 Musk alt, und doch bereits weltberühmt. Nicht zuletzt aufgrund seiner Eltern - Tesla-Chef Elon Musk und Sängerin Grimes. Auch sein Name (und dessen Aussprache) sorgt nachwievor für Diskussionsstoff. Nachdem nun scheint, dass es den beiden tatsächlich ernst mit der außergewöhnlichen Auswahl sei, legen sich die Wogen langsam wieder. Doch rechtzeitig, bevor es ruhiger um die frischgebackenen Eltern und ihr erstes gemeinsam Söhnchen wird, steht der nächste Aufreger - in Form von einem Posting, das Grimes' Mutter offenbar sauer aufstößt - in den Startlöchern.