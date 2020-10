Seltenheit: Hier hört man Prinz Louis erstmals sprechen

Royal-Fans sind hin und weg: Anlässlich des neuen Dokumentarfilms "A Life On Our Planet" des britischen Forschers und Dokumentarfilmers David Attenborough, der am 04. Oktober bei Netflix erscheint, haben Prinz William und Herzogin Kate ein äußerst herziges Video von ihren drei Kindern veröffentlicht. Darin durften die drei Mini-Royals, die übrigens ganz große Fans von Attenborough sind, dem Tierforscher Fragen stellen.

Hier hört man den zweijährigen Louis erstmals sprechen

Das Besondere an dem Video: Hier hört man Kates und Williams jüngsten Sohn, Louis zum ersten Mal sprechen. Und auch sonst hat der Clip Seltenheitswert. Denn bisher sind die Cambridge-Kinder noch nie in einem offiziellen Instagram-Video zu Wort gekommen.

Was die Mini-Royals von David Attenborough wissen wollen?

"Hallo David Attenborough, was glauben Sie, welches Tier wird als nächstes aussterben?", fragt der siebenjährige Geroge, der als ältester Cambridge-Spross als Erster an der Reihe ist.