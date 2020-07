Seltenes Interview: Cameron Diaz schwärmt von Töchterchen Raddix

"Es ist himmlisch", schwärmte Diaz demnach. Ihre Tochter wachse "so schnell", dass sie jetzt verstehe, warum Freunde, die Kinder haben, ihr früher sagten, man solle diese Zeit in Ehren halten. "Aber es ist so erfreulich, dieses Wachstum tatsächlich zu sehen und ein Teil davon zu sein", sagte Diaz weiter. Diaz und der "Good Charlotte"-Musiker Benji Madden (41) sind seit Jänner 2015 verheiratet. Im Dezember 2019 kam ihre erste gemeinsame Tochter Raddix auf die Welt.

Im Interview mit dem Musikmagazin Rolling Stone erzählte die Schauspielerin zudem kürzlich, dass Musik selbst für die Kleinste der Familie bereits eine große Rolle spielt. Neben "Baby Shark" würde Raddix auch die "dutzend Songs", die ihr ihr Vater bereits geschrieben habe, zu hören bekommen. Über ihre Mutterschaft sagt die 47-Jährige außerdem, sie sei die "beste Phase" ihres Lebens.

Im Jänner machten Diaz und Madden ihre Elternschaft via Instgram öffentlich. "Sie hat sofort unsere Herzen erobert und unsere Familie vollständig gemacht." Zum Schutz ihrer Privatsphäre würden sie aber keine Fotos oder weitere Details posten, betonten die Eltern damals. Außer, dass die Kleine "sehr sehr süß ist".