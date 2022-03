Seltener Auftritt: Prinzessin Sofia unterbricht Baby-Karenz aus wichtigem Anlass

Erst vor kurzem hatte die schwedische Zeitung Svensk Damtidning berichtet, dass Prinzessin Sofia ihre Elternzeit nach der Geburt ihres dritten Kindes verlängern werde. Um weiter für ihre Familie da zu sein, werde sie in den kommenden Monaten kaum öffentliche Termine wahrnehmen, hieß es. Nun absolvierte die dreifache Mutter aber einen überraschenden Auftritt, um ihrem Ehemann bei einem wichtigen Anlass den Rücken zu stärken.

Sofia unterbricht Elternzeit für 100. Jubiläum des Wasalaufs

Prinzessin Sofia begleitete zusammen mit ihrem ältesten Sohn Alexander ihren Ehemann Carl Philip zu dem Feierlichkeiten anlässlich des 100. Jubiläums des traditionellen Wasalaufs, der am 6. März in Schweden stattfindet. Am Freitag, dem 4. März, hielt Prinz Carl Philip in der Kirche von Mora eine Rede zu Ehren des sogenannten "Vasaloppets".

Sofia und Alexander wohnten der Ansprache, in der ersten Reihe in der Kirche sitzend, bei. Die Prinzessin trug eine pastellfarbene Hose im Marlene-Dietrich-Stil und einen weißen Pullover. Alexander saß während des Kirchenbesuchs auf dem Schoß seiner Mama, die ihm liebevoll durchs Haar streichelte, während sie der Rede ihres Ehemannes lauschte, wie in einem offiziellen Video von der Veranstaltung zu sehen ist. Dabei war nicht zu übersehen, wie groß der Fünfte in der schwedischen Thronfolge schon geworden ist. Alexander wird im April sechs Jahre alt.