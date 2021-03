Seltener Auftritt: Nicole Kidman zeigt Töchter Sunday und Faith

Vor Beginn der Golden-Globe-Gala drängen sich die Stars gewöhnlich auf dem roten Teppich in Beverly Hills - doch wegen der Corona-Pandemie war diesmal alles anders: die Nominierten wurden heuer virtuell von Standorten in aller Welt dazu geschaltet. Für die Britin Carey Mulligan war es in ihrer Heimat mitten in der Nacht.

Ungewöhnlicher Anblick

Nicole Kidman holte sich für ihren virtuellen Einstig gleich die Familie zur Seite. Im festlichen Louis Vuitton-Kleid saß sie dabei neben Ehemann Keith Urban und den beiden Töchtern Sunday Rose (12) und Faith Margaret (10), die üblicherweise nicht im Rampenlicht stehen, auf der heimischen Couch.