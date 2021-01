Seltene Einblicke: So sehen die Kinder von Oliver und Amira Pocher aus

Dass die Pochers in ihrem Podcast so offen über ihren Nachwuchs plaudern, ist eine Seltenheit. Bisher hielten sie ihre Söhne so gut es geht aus dem Rampenlicht raus. Nicht einmal die Namen ihrer Kinder haben Oliver und Amira Pocher öffentlichgemacht. Auf Instagram zeigen sie, wenn überhaupt, nur die Füße oder Hände ihrer Kinder her.