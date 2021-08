Selma Blair nach dreijährigem Kampf gegen Multiple Sklerose in Remission

So hatte Blair anfangs erzählt: "Ich falle manchmal. Ich lasse Sachen fallen. Meine Erinnerung ist neblig. Und meine linke Seite fragt nach Anweisungen von einem beschädigten Navigationssystem. Ich habe MS und ich bin OK". Seitdem lässt sie ihre Follower an ihrem Kampf gegen die unheilbare Nervenkrankheit teilhaben.

Blair wurde durch Filme wie "Eiskalte Engel" (1999) und "Fog - Nebel des Grauens" (2005) bekannt und hatte auch Rollen in diversen Fernsehserien.

"Harter Weg"

Die US-Schauspielerin Christina Applegate ("Eine schrecklich nette Familie", "Bad Moms") machte kürzlich ebenfalls öffentlich, an Multipler Sklerose erkrankt zu sein. Auf Twitter schrieb die 49-jährige Emmy-Preisträgerin an ihre 1,4 Millionen Follower: "Hallo Freunde. Vor ein paar Monaten wurde bei mir MS diagnostiziert." Es sei ein "harter Weg", sie werde aber von anderen Erkrankten unterstützt. Einen zweiten Tweet beendete Applegate mit den Worten: "Deshalb bitte ich jetzt um Privatsphäre. Während ich diese Sache durchmache. Danke."

Es ist nicht der erste gesundheitliche Rückschlag für Applegate. 2008 hatte die Schauspielerin nach einer Krebsdiagnose beide Brüste abnehmen lassen. 2017 hatte sie dann Eierstöcke und Eileiter entfernen lassen, um einer erneuten Krebserkrankung vorzubeugen. Der Hollywood-Star leidet an einer Mutation des Gens BRCA1, die das Krebsrisiko bei Frauen stark erhöht. Applegate ist seit 2011 Mutter. In den 1990er-Jahren war sie in der TV-Serie "Eine schrecklich nette Familie" als Kelly Bundy mit dem Spitznamen "Dumpfbacke" in Deutschland bekannt.